  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ ص

البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين بعد بريطانيا وأستراليا وكندا

البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين بعد بريطانيا وأستراليا وكندا

أعلن وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، مؤكداً دعمها "لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الإعلام الإسرائيلي بـ"التسونامي الدبلوماسي"، فيما من المتوقع أن تحذو عدة دول الحذو نفسه.

وجاء ذلك مع ترقب الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعشية استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ "حل الدولتين" بقيادة السعودية وفرنسا.

وتعترف نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، رسمياً بدولة فلسطين.

/انتهى/

رمز الخبر 1962941

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات