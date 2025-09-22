البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين بعد بريطانيا وأستراليا وكندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الإعلام الإسرائيلي بـ"التسونامي الدبلوماسي"، فيما من المتوقع أن تحذو عدة دول الحذو نفسه.

وجاء ذلك مع ترقب الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعشية استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ "حل الدولتين" بقيادة السعودية وفرنسا.

وتعترف نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، رسمياً بدولة فلسطين.

