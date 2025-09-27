وزير خارجية العراق يرد على تهديدات 'نتنياهو'

أفادت وكالة مهر للأنباء خلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، أوضح حسين، أنّ العراق يرفض بشكلٍ قاطع التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها نتنياهو، من على منبر الأمم المتحدة، مشدداً على أنّ هذه التصريحات تمثل اعتداءً على السيادة العراقية وعلى الشعب العراقي.

وكان نتنياهو قد وجّه، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تهديداً مباشراً لفصائل المقاومة في العراق متوعداً باستهدافها.

وقد انسحبت عشرات الوفود الدبلوماسية من القاعة، مع بدء خطاب نتنياهو، وقد أثارت تصريحاته تساؤلات حول الرسائل الموجَّهة إلى بغداد والأهداف الإسرائيلية، في توقيت إقليمي حساس، يتقاطع فيه الأمن الداخلي العراقي مع التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وفي سياق اخر أكد فؤاد حسين أن انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية سيكتمل عام 2026.

