بعد تهديدات نتينياهو .. النجباء ترد وتصف تصريحاته بالفارغة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الحركة، حسين الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "خطاب نتنياهو كان يتحدث عما هو قادم، وهو تهديد فارغ للمقاومة، وفيه توكيد غير واعٍ على المُضي قُدماً في حرب الإبادة على غزة أو تهديده للسلم العالمي وانتهاكه الصارخ لكل الأعراف الدولية".

وأضاف: "لا يمكن بأي حال من الأحوال النظر إلى خطاب - كبير الإرهاب العالمي - نتنياهو إلا من خلال زاوية واحدة وهي محاولته الهروب من الواقع المرير الذي يعيشه هو ودولته المزعومة التي (تعيش الذل والهوان والعزلة) وجيشه الذي ذاق مرارة الهزيمة جرّاء ضربات محور المقاومة، وعجزه ومن يدعمه من تحقيق أهدافه التوسعية وخسائره التي لا تحصى ولا تعد خلال حربه الخاسرة".

ولهذه الأسباب، زاد الموسوي بالقول: "نحن لا نقيم وزناً لهذه التصريحات التي نطقها نتنياهو بشفاه مرتعشة وهو يعيش مع من وقفوا معه وساندوه من أمريكا وبعض الدول الأوروبية والمطبعين من الخونة أزمة أخلاقية وإنسانية نابعة من موت ضمائرهم".

وجدد المتحدث، التأكيد على قوة حركته: "خياراتنا مفتوحة وقد جربوا بأسنا عندما طالتهم صواريخنا ومسيراتنا في اكثر الأماكن حساسية".

يأتي هذا الموقف في وقت يرى فيه مراقبون أن الحكومة العراقية باتت مجرد متفرج أمام نشاط الفصائل المسلحة، التي تتحرك بخطاب سياسي وعسكري مستقل، وتستعرض قوتها في مواجهة تهديدات خارجية من دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة.

ويشير محللون إلى أن تصريحات السوداني المتكررة حول “حصر السلاح بيد الدولة” تبقى حبراً على ورق، بينما تكشف التهديدات المتبادلة بين إسرائيل والفصائل عن هشاشة الموقف الرسمي العراقي، وعجزه عن ضبط الميليشيات التي تتحكم فعلياً بمشهد الأمن والسيادة.

ويؤكد خبراء أن استمرار هذا الواقع يضع العراق أمام مخاطر الانجرار إلى صراعات إقليمية، فيما يبقى دور الحكومة مغيباً خلف نفوذ الفصائل التي تفرض إرادتها على الأرض وتتصرف خارج الأطر الدستورية والقانونية.

هذا وأعاد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، بالقضاء على قادة “الميليشيات في العراق” في حال استهدفت إسرائيل، تسليط الضوء على فقدان حكومة محمد شياع السوداني السيطرة على الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون، وسط ردود متشنجة من هذه القوى التي تؤكد عملياً أنها تعمل بمعزل عن سلطة الدولة.

/انتهى/