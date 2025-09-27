بزشكيان يرد على تفعيل آلية الزناد

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال الرئيس مسعود بزشكيان في حديث مع الصحفيين قبل مغادرته نيويورك إلى طهران: "نظرًا لانشغال العالم بعقد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن حضورنا وإلقاء كلمات في هذه الجمعية كان فرصة لنا للتعبير عن مواقفنا. لقد سعينا للتعبير عن صوت الشعب المظلوم وشهداء وطننا وشرعية بلدنا".

وأضاف: "على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرينا لقاءات ومباحثات مثمرة للغاية مع رئيس فرنسا، ورؤساء ورؤساء وزراء فنلندا وسويسرا والنرويج والعراق وبوليفيا، ورئيس مجلس أوروبا. عبّرنا عن مواقفنا وآرائنا، وتحدثنا أيضًا عن البرنامج النووي وكيفية تفاعلنا معه".

يريد الأمريكيون منا أن نمنحهم كل ما لدينا من يورانيوم مخصب

وأضاف الرئيس: توصلنا إلى اتفاق مع الأطراف الأوروبية، لكن وجهة النظر الأمريكية مختلفة، ومن الطبيعي ألا نتوصل إلى تفاهم بشأن آلية التراجع، لأن طلب الأمريكيين غير مقبول، ويريدون منا أن نمنحهم كل ما لدينا من يورانيوم مخصب، وفي المقابل يمنحوننا مهلة ثلاثة أشهر، وهو أمر غير مقبول إطلاقًا.

وأوضح بزشكيان: سيتقدمون بطلب آخر خلال بضعة أشهر، ويقولون إننا نريد تفعيل آلية "سناب باك". إذا اضطررنا للاختيار بين طلبهم غير العقلاني وآليات "سناب باك"، فسيكون "سناب باك"، ومع ذلك، سنحل جميع مشاكلنا.

وأوضح الرئيس أنه في حال تفعيل آلية "سناب باك"، فقد اتُخذت الإجراءات اللازمة، وقال: "بالنظر إلى علاقاتنا مع جيراننا، ودول البريكس وشنغهاي، وكذلك مع الشعب الإيراني العزيز المؤمن ببلاده ووحدة أراضيه وشرفه وكرامته، سنخرج من هذا الوضع".

نأمل أن تظهر آثار كراهية العالم لإسرائيل سريعًا

صرح قائلاً: "إن تصرفات إسرائيل والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لها لا يجلبان سوى الكراهية لجميع أحرار العالم، وقد تبلور هذا التوجه في المحادثات الدولية، ونأمل أن تظهر آثار كراهية العالم لإسرائيل سريعًا".

وأضاف بزشكيان، مشيرًا إلى الاجتماعات والمحادثات واللقاءات التي عُقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "حاولنا من خلال الدبلوماسية والسياسة وعبر وسائل الإعلام إيصال رسالة إلى الناس بأن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وأن ما تقوله إسرائيل والولايات المتحدة مجرد مسرحية لاتهام إيران".

وأكد الرئيس أن إيران لم ولن تسعى، ولن تسعى، إلى صنع أسلحة نووية، مؤكدًا: "هذا هو أمر وفتوى قائد الثورة. قد يسعى البعض في إيران إلى عقليات أخرى، لكن العقيدة العملية وما يجب تنفيذه هي تصريحات وسياسات قائد الثورة، ونحن نتبعها".

وفيما يتعلق بقرار إيران بعد تفعيل آلية الزناد، قال: "في حين عقدنا اجتماعات، عقد فريق سياستنا الخارجية والدكتور عراقجي اجتماعات عديدة مع ممثلي مختلف الدول من أوروبا إلى الدول الإسلامية، وفي النهاية ليس الأمر أن السماء ستسقط على الأرض وأننا سنستسلم.

إذا كنا ضعفاء، فسوف يسحقوننا

وأكد الرئيس أنه إذا كنا ضعفاء، فسوف يسحقوننا، قائلاً: يجب أن نسعى لزيادة قوتنا في جميع المجالات، من التواصل فيما بيننا إلى القضايا العلمية والثقافية، وإذا اكتسبنا القوة وحققنا الوحدة والتماسك معًا، فلن تكون هناك أزمات أخرى. إنها عملية يجب اتباعها، وشرعية نظام الجمهورية الإسلامية تكمن في أننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، بينما يسعون إلى بث الرعب في العالم.

وفي الختام، أكد الرئيس: إن من يقود العالم والمنطقة إلى سفك الدماء هم الصهاينة. ومن الواضح ما أحدثوه من كوارث في غزة وفلسطين ولبنان وغيرها من البلدان، وهو ما يشاهده العالم للأسف، وسوف يزداد من يؤيد هذه الأعمال الشنيعة عزلة تدريجيا، وسيكون للتاريخ والمستقبل حكم حازم ومناسب بشأن هذه الجرائم التي لن تترك إلا القبح والقذارة.

/انتهى/