عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان: "سناب باك" ليس له تأثير يُذكر سوى التأثير النفسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح حجة الإسلام وحيد أحمدي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة المفتوحة للبرلمان اليوم الأحد، بأن هزيمة هيمنة القوة العميلة الإجرامية الأمريكية كافية لإثارة تفكير بعض حلفائهم وشركائهم الإقليميين والدوليين، وقال: إن هذه القرارات العابرة والمتناقضة تُظهر اليأس والعجز، وهي بمثابة صوت هزيمة القوة العميلة.

وأضاف: هذا ثمرة قوة شعبنا ومقاومته، والقوة الناعمة لإيران الإسلامية، التي استحوذت اليوم على الرأي العام العالمي. ويكفي النظر بعمق إلى التصنيفات الجديدة والتطورات الدولية.

وأكد : إن قوة المقاومة، كحقيقة وواقع قائم، استطاعت اليوم الوقوف في وجه الاستكبار وأتباعه وهزيمتهم.

وفي جانب آخر من كلمته، ذكر أحمدي أنه فيما يتعلق بإعادة فرض العقوبات، يجب أن يعلم الشعب أن المسؤولين بذلوا قصارى جهدهم باستخدام جميع الوسائل الممكنة نظرًا لعمق عداوة أعداء هذه الأمة، الذين تلقوا صفعة على وجوههم بإرادة الأمة العظيمة والقوات المسلحة والقوية لإيران الإسلامية في أماكن أخرى، لكنهم فشلوا في منعها.

وأوضح: إن إعادة فرض العقوبات، مقارنة بالعقوبات الأمريكية الثانوية التي فُرضت بعد الاتفاق النووي، ليس لها أي تأثير يُذكر سوى التأثير النفسي.

وطالب الحكومة بتنفيذ خطة عملية لتحسين معيشة المواطنين حتى لا تتعرض الفئات الضعيفة لمزيد من المشاكل.

