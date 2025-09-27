الرئيس الايراني يصل إلى طهران عائدا من نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عاد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، الذي غادر إلى نيويورك صباح الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول لحضور وإلقاء كلمة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى البلاد قبل دقائق، بعد إلقائه كلمة في الاجتماع وعقده اجتماعات جانبية مع قادة ومسؤولي تسع دول ومنظمات دولية، حيث استقبله رسميًا حجة الإسلام والمسلم محمدي غولبايغاني، رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية، وقائم بناه، النائب التنفيذي للرئيس، وعدد من أعضاء الحكومة.