"صفقة القرن" لن تنجح..إيران اليوم تتمتع بالقدرة والإقتدار

وأفادت وكالة مهر للانباء أن نائب قائد أركان القوات المسلحة "امير محمد رضا قرايي" صرح اليوم خلال كلمة ألقاها في جمع لعساكر القوات البرية: لقد بعث الله جميع الرسل والانبياء والاولياء حتى يعلمونا عبادة الله.

وأشار إلى دور الشيطان في إعماء القلوب قائلاً: تكمن مساعي الشيطان في إغواء البشر وإبعادهم عن طريق الكمال والصلاح، فإذا ما أنفقنا عمرنا بالسعي إلى الوصول إلى ذلك الكمال وأشركنا حب الدنيا في تلك المحاولات فلن نصل أبداً ولن نجني حينها إلى عمي القلوب والبصيرة.

وأشار "قرايي" خلال كلمته إلى فضل الشهيد الفريق "قاسم سليماني" وفضائله قائلاً: لقد قضى الشهيد قاسم "سليماني" عمره في سبيل الله والجهاد في سبيله وإعلاء كلمته، ونال ماكان يصبوا إليه، ولم يكن يوماً يسعى للرئاسة أو للمناصب.

ومما جاء في كلمة نائب قائد أركان القوات المسلحة أن الحكومة الإسلامية الإيرانية اليوم أقوى من أي زمان آخر، فقدرتنا اليوم يصحبها اقتدار، ومن حيث الإمكانات فنحن في أفضل الأحوال.

وخلص "قرايي" إلى أن أكبر عدو لنا هو الشيطان، وجميع أعماله تسعى إلى الإغواء، مؤكداً على ان دائماً ما يكون عمل الشيطان "أبتر" وأن ماسمي ب"صفقة القرن" حتماً لن تصل إلى أي نتيجة.

وتابع كلمة نائب قائد أركان القوات المسلحة، إلى اليوم جميع الأعمال التي قامت بها أمريكا كانت لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. /انتهى/