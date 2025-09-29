بيان تعزية آية الله السيّد ياسين الموسوي بوفاة حفيدة المجدّد الشيرازي وعقيلة الإمام السيستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

تلقينا بقلوب مليئة بالحزن والأسى خبر فقدان حفيدة المجدد العظيم، سيد الطائفة في زمنه، السيد محمد حسن الشيرازي قدس سره، وعقيلة سماحة المرجع الديني الأعلى الإمام السيستاني دام ظله الوارف. لقد انتقلت إلى رحمة الله في دار الأبرار، حيث الخلود مع

الصابرين، بعد مسيرة طويلة من الصبر والثبات على درب الأجداد الأجلاء. أحر تعازي لكم ولعائلتكم الكريمة في فقدان قرينتكم العزيزة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لها الرفعة في الدرجات، وأن يمنح ذويها الصبر الجميل والثواب الجزيل. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ وجودكم المبارك من كل مكروه في كنف توجيهات إمامنا صاحب العصر (أروحنا فداه).

النجف الأشرف

ربيع الثاني ١٤٤٧هـ

ياسين الموسوي

