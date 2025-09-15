وزير الصناعة الإيراني يزور أفغانستان على رأس وفد اقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الإيرانية في كابل، أعلنت أنه سيلتقي الوفد الإيراني وزراء الصناعة والتجارة والمعادن في أفغانستان، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والقطاع الخاص، بهدف مناقشة إمكانات التعاون في مجالات التعدين والاستثمار الصناعي.

وكانت وكالة أنباء الحكومة الإيرانية قد ذكرت، أمس الأحد، أن هذه الزيارة تأتي استجابة لطلب سابق من الجانب الأفغاني خلال الاجتماعات المشتركة، للاطلاع على الإمكانات المعدنية والبنى التحتية لهذا البلد.

ومن المقرر أن يقوم الوزير أتابك خلال زيارته بجولة ميدانية في مدينة هرات، التي تُعد إحدى المناطق المحورية في التعاون الثنائي، نظرًا لقربها من الحدود الإيرانية الشرقية وامتلاكها موارد معدنية غنية، فضلاً عن إمكانية تعزيز التعاون في مجالات استكشاف المعادن وتكنولوجيا الاستخراج.

يُذكر أن المسؤولين الأفغان كانوا قد دعوا في لقاءاتهم السابقة إلى الاستفادة من خبرات إيران في مجال استكشاف واستثمار المناجم. وعلى مدى السنوات الأخيرة، عملت طهران وكابل على تطوير التعاون في مجالات التعدين والبنى التحتية، مستفيدة من القدرات العلمية والفنية الإيرانية.

وتشمل الثروات المعدنية في أفغانستان الأحجار الكريمة والمعادن الأساسية وموارد متنوعة أخرى، ما يجعلها ركيزة مهمة للتنمية الاقتصادية في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة لتعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ولبحث مشاريع مشتركة بين القطاعين الخاصين في البلدين، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة بمجال التعدين والصناعات المرتبطة به.

