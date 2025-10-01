الرئيس بزشكيان يهنئ نظيره الصيني باليوم الوطني لبلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس مسعود بزشكيان، في رسالة، نيابةً عن شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، نظيره الصيني بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وقال: "يُعد اليوم الوطني رمزًا لوحدة الأمة الصينية وتقدمها وإنجازاتها الباهرة على طريق التنمية والازدهار، مما مهد الطريق للازدهار المشترك لدول العالم".

في رسالة تهنئة للرئيس شي جين بينغ بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، قال: "كما عبّرتُ خلال لقائي الأخير مع فخامته في بكين، تُعدّ الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية الصين الشعبية أولويةً بالغة الأهمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد جعلت الظروف الدولية والإقليمية المتغيرة والمعقدة من الضروري أكثر من أي وقت مضى تعزيز العلاقات الشاملة وتوسيع نطاقها". آمل أن تستمر العلاقات بين البلدين في التطور بنشاط، في ظل الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.

