آية الله جنتي: قرار عودة العقوبات غير قانوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ آية الله أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، في اجتماع عُقد يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 ـ، بمولد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، مؤكدًا على أهمية فهم العصر وشخصية الإمام في مواجهة الانحرافات، ودعا المسؤولين إلى اليقظة في مواجهة مؤامرات الأعداء.

وفي معرض إشارته إلى مولد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، هنأ نجله الحبيب، الإمام بقية الله الأعظم (عليه السلام)، وجميع المريديين بهذه المناسبة، سائلًا الله التوفيق في اتباع نهجه.

وأضاف آية الله جنتي: إن تنامي الكراهية العالمية للكيان الصهيوني الغاصب وداعميه هو نتيجة دماء الشهداء الذين أريقت ظلمًا، أمثال السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وغيرهما من شهداء جبهة المقاومة الأبرار، وهم نماذج جلية للرجال المخلصين لوعدنا.

وفي جانب آخر من كلمته، وصف أمين مجلس صيانة الدستور قرار عودة العقوبات بأنه غير قانوني، واعتبرها دليلًا على نكث العهود وعدم الثقة من قبل القوى الاستكبارية.

وأشار إلى أن استقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطانها كانا دائمًا عاملًا في عداء الأعداء منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني النبيل كان دائمًا مصممًا على الحفاظ على كرامته ولم يستسلم للمطامع العالمية المفرطة.

وأخيرًا، دعا آية الله جنتي المسؤولين إلى اليقظة والتوكل على الله لبذل كل الجهود لإحباط مؤامرات الأعداء واستخدام جميع الطاقات.

/انتهى/