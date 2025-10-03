خطيب جمعة طهران: إذا أخطأت إسرائيل، فسنحرق تل أبيب وحيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار هطيب جمعة طهران الى الاطماع الامريكية والدول الغربية وماطلبو من إيران خلال المفاوضات وقال: أن يقول أحدهم: "لا ينبغي لكم التخصيب إطلاقًا" هو منطق القوة والإذلال؛ فالجمهورية الإسلامية الايرانية ليست ولن تكون كذلك".

واوضح خاتمي: اليوم يقولون: "لا ينبغي التخصيب"، وغدًا سيقولون: "لا تملكوا صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى، حتى يشنو على ايران عدوانهم دون اي مانع".

وأكد خطيب جمعة طهران: هؤلاء الحمقى لا يعلمون أنهم إذا أرادوا مهاجمتنا، فسنحرق تل أبيب وحيفاء، مؤكدا: ستواصل هذه الأمة نهجها المتصلب.

