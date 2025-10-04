11 سفينة تُبحر من إيطاليا نحو غزة بهدف كسر الحصار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان صادر عن تحالف أسطول الحرية، الجمعة، أن 11 سفينة متجهة نحو غزة بعد احتجاز إسرائيل بشكل غير قانوني لأسطول الصمود العالمي، الذي كان يسعى لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأشار البيان، إلى أن تحالف أسطول الحرية المكون من 11 سفينة يواصل رحلته قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.

ولفت البيان إلى أن على متن السفن حوالي 100 شخص، بينهم عدد كبير من الصحفيين والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى وجود مساعدات إنسانية ومواد طبية.

وأسماء السفن المشاركة في تحالف أسطول الحرية هي: عبد الكريم عيد، والعودة، وعلاء النجار، وأنس الشريف، والضمير، وGaza Sunbird، وغسان كنفاني، وليلى خالد، وميلاد، Soul of My Soul، وأم سعد.

والأربعاء، أعلن “تحالف أسطول الحرية” انطلاق سفينة “الضمير” من مدينة “أوترانتو” الإيطالية نحو قطاع غزة.

ويبلغ طول سفينة “الضمير” 68 مترًا، وانطلقت بعد خضوعها للإصلاحات والصيانة اللازمة بعد الهجوم عليها عبر طائرات مسيرة إسرائيلية في 2 مايو/ أيار الماضي، ما تسبب في إحداث ثقب في هيكل السفينة واندلاع حريق في مقدمتها.

وكانت سفينة المساعدات التابعة لتحالف أسطول الحرية، تم إنشاؤها بمشاركة مبادرات وحملات دولية من مختلف أنحاء العالم، وتحمل على متنها أطباء ونشطاء وصحفيين.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد “جريمة حرب”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

