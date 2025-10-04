إعدام قائد عملية اغتيال المأموستا "شيخ الإسلام" شنقًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، من سنندج، تم شنق "سامان محمدي خياره" في سنندج بعد اتباع الإجراءات القانونية بتهم "المحاربة" والانتماء إلى جماعات إرهابية وتكفيرية وتنفيذ عمليات مسلحة والتخطيط وقيادة وتنفيذ اغتيال الشهيد ماموستا شيخ الإسلام.

استشهد الشهيد ماموستا "محمد شيخ الإسلام" بالرصاص أمام المسجد على يد أفراد تابعين لجماعة إرهابية تكفيرية في 17 سبتمبر 2009، بعد أدائه صلاتي المغرب والعشاء في مسجد سيد قطب في سنندج.

كان أحد العوامل الرئيسية في استشهاد ماموستا شيخ الإسلام، الذي تم التعرف عليه واعتقاله مع العديد من الإرهابيين الآخرين، هو شخص تم تحديده باسم سامان محمدي خياره.

كان سامان محمدي خياره عنصرًا في جماعة إرهابية تكفيرية تم تجنيده من قبل الجماعة في عام 2006 بعد خضوعه للتدريب والمشاركة في عمليات إرهابية وتخريبية تابعة لهذه الجماعة داخل إيران. من بين الجرائم التي ارتكبها المتهم: الهجوم الإرهابي على مقر شرطة سنندج، والمشاركة في سطو مسلح على محل ذهب واختطاف الصائغ، مما أدى إلى مقتل المخطوف، والتخطيط لاغتيال الشهيد شيخ الإسلام وقيادته.

كما شارك سامان محمدي في سطو مسلح على محل ذهب في "همدان"، وسطو مسلح على سيارة وقتل سائقها، وإطلاق النار على العامة، والهجوم المسلح على مركز شرطة تقاطع شيخان في سنندج، واغتيال جندي.

بعد تفكك الجماعة الإرهابية التكفيرية، كان سامان محمدي خياره مختبئًا في مدن مختلفة من البلاد، منها "بانه"، و"بوكان"، ومدينة "هشتجرد" في محافظة البرز، وقد أُلقي القبض عليه في 30 نوفمبر 2013 من خلال إجراءات استخباراتية وعملياتية.

بعد إلقاء القبض عليه، أُحيلت قضيته إلى المحكمة مع لائحة اتهام.

