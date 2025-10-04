الشيخ قاسم: الخطة الأميركية بشأن غزة التي طرحها ترامب مليئة بالأخطار

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الأمين العام لحزب الله في لبنان، الشيخ نعيم قاسم قال اليوم السبت في الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ نبيل قاووق والشهيد سهيل الحسيني: الخطة الأميركية بشأن غزة التي طرحها ترامب مليئة بالأخطار.

واضاف الشيخ قاسم: الخطة الأميركية بشأن غزة أجريت عليها تعديلات تتناسب مع مصالح "إسرائيل".

وتابع الامين العام: خطة ترامب في الواقع تتوافق مع المبادئ الـ5 التي حددتها "إسرائيل" لإنهاء الحرب وهي خطة إسرائيلية بلبوس أميركي، مؤكدا ان المقاومة الفلسطينية هي من تقرر ما تراه مناسباً.

واشار الشيخ نعيم إلى ان ترامب طرح الخطة في هذا التوقيت لتبرئة "إسرائيل" أمام الرأي العام الدولي من جرائمها.

ولفت الشيخ قاسم إلى ان توافد ناشطو أسطول الصمود العالمي من مختلف الجنسيات حول العالم لوقف الإبادة في غزة وهذا له معنى مهم جداً.

واكد الشيخ قاسم: "إسرائيل" لن تستطيع أن تأخذ من الفلسطينيين ما تريده عبر الحرب.

واشار إلى ضعف المواقف العربية من الجرائم الصهيونية قائلا: ليت دول المنطقة وخصوصاً العربية منها تستفيد من موقف إسبانيا وتفعل ما فعلته.

وحول الوضع في لبنان قال: أهداف "إسرائيل" ليست قدراً لازماً في لبنان، مضيفا: الاحتلال يستهدف المدنيين والمتعلمين للضغط على المقاومة.

واشار الشيخ قاسم إلى ان الاحتلال توقّع أن نبادله الخروقات ليستمر في اعتداءاته لكننا لم نفعل ذلك وأسقطنا هذه الخطوة.

واضاف: أرادوا من خلال التدخل الأميركي بناء دولة على أساس أن حزب الله ضعيف، وقد تدخلوا في تركيبة الدولة ليحصلوا في السياسة ما عجزوا عنه عبر الحرب.