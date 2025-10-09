  1. إيران
  2. المجتمع
٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٠ م

الإفراج عن مواطن فرنسي بأمر قضائي

الإفراج عن مواطن فرنسي بأمر قضائي

أعلن مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مجتبى شصتي كريمي، عن إطلاق سراح "لينارت مونتريلوس"، المواطن الفرنسي المعتقل في إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أعلن مجتبى شصتي كريمي، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، عن إطلاق سراح لينارت مونتريلوس، المواطن الفرنسي الذي اعتُقل في إيران. وقال: "بعد تحقيقاتٍ ومحاكمةٍ، بُرِّئَ مونتريلوس بحكمٍ قضائي، وأُطلق سراحه من السجن، وغادر إلى بلده الأصلي".

وبحسب التقارير، أعلنت وزارة العدل في محافظة هرمزغان يوم الاثنين "تبرئة" هذا المواطن الألماني الفرنسي، الذي تم اعتقاله خلال عدوان الـ 12 يومًا الصهيوني، بتهمة ارتكاب أعمال ضد أمن الدولة.

وفي وقتٍ سابق، صرّح وزير الخارجية سيد عباس عراقجي في مقابلةٍ مع صحيفة لوموند فرانس عن هذا المواطن الألماني الفرنسي قائلاً: "لقد اعتُقل لارتكابه مخالفةً، وقد أُرسلت معلوماتٌ رسميةٌ حول وضعه إلى السفارة الفرنسية".

/انتهى/

رمز الخبر 1963589
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات