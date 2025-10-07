النائب العام: ملف تعويضات عدوان الـ12 يوماً سيتابع أمام القضاء المحلي والدولي

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن السلطة القضائية، صرّح موحدي في هذا الاجتماع، في إشارة إلى توزيع العمل بين الهيئات الأعضاء فيما يتعلق بتوثيق ومتابعة أضرار الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا: "بناءً على التقارير التي قدمتها الهيئات الأعضاء، تُتخذ إجراءات هامة لمتابعة القضايا لدى الجهات القضائية المحلية والدولية".

وأضاف: "في هذا الإطار، تم تعيين الفرع القانوني الخامس والخمسين في طهران وفرعي التحقيق الأول والثاني التابعين للنيابة العامة في طهران كفرعين خاصين للتحقيق في جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة". وحتى الآن، رُفعت العديد من الشكاوى والدعاوى القضائية في هذه الهيئات، ويتعلق جزء كبير منها بالأضرار التي لحقت بالأماكن الحكومية والعامة وممتلكات المواطنين. وبناءً على ذلك، طُلب من الوزارات المعنية تقديم الوثائق وطلب التعويض.

كما أشار المدعي العام إلى ضرورة دعم وحدات الإنتاج المتضررة في حرب الاثني عشر يومًا، وقال: "من أجل ضمان أمن الاستثمار وتعويض الأضرار التي لحقت بالوحدات الصناعية والإنتاجية، فقد تقرر أن تقدم السلطة القضائية في طهران تقريرًا شاملاً عن هذه الأضرار واحتياجات الدعم إلى مكتب المدعي العام حتى يمكن طلب تقديم الدعم للوحدات الإنتاجية المتضررة من الحرب من الجهات المعنية".

واختتم مؤكدًا: "إن السلطة القضائية، باستخدام قدراتها القانونية والقضائية والدبلوماسية، لديها تصميم جاد على متابعة حقوق الأمة والدفاع عن البلاد ضد اعتداءات الأعداء وأعمالهم غير القانونية، ولن يتم قبول أي تقصير في هذا الاتجاه؛ لذلك، سيتم بالتعاون مع الجهات المعنية جمع الوثائق القانونية وتقديم المطالبات إلى الجهات الدولية".

/انتهى/