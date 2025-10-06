عراقجي يعلق على رفض أمريكا إصدار تأشيرات لأعضاء المنتخب الايراني لكرة القدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم أسماء 9 أشخاص إلى السفارة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة لحضور حفل قرعة كأس العالم 2026، بناءً على طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلا أن السفارة رفضت في البداية قبول الطلب ورفضت إصدار تأشيرات للوفد الإيراني.

ردًا على هذه المسألة، أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد، عن إجراء مفاوضات مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو لتوضيح مسألة إصدار التأشيرات.

كما صرّح وزير الخارجية عباس عراقجي، مساء الاثنين، في رده المقتضب على الصحفيين على هامش حفل تأبين لاعب كرة القدم المخضرم حسين كلاني: "نحن نتابع الأمر".

الآن يبقى أن نرى ما إذا كانت قرعة كأس العالم المكونة من 48 منتخبًا ستسحب للدول المضيفة والولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بحضور أمير قالي نوي، وسعيد الحاوي، ومهدي تاج، وأميد جمالي، ومهدي مالك آباد، وسياماك قاليخاني، وهداية مومبيني، ومهدي محمد نبي.