عراقجي يؤكد أهمية دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون بشأن القضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى منظمة التعاون الإسلامي، محمد حسن شيخ الإسلامي، وزير الخارجية السيد عباس عراقجي قبل مغادرته لأداء مهمته، وقدم له تقريرًا حول مهام منظمة التعاون الإسلامي وخططه لاستخدام قدراتها لتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الإسلامية.

وأكد وزير الخارجية، في معرض حديثه عن تطورات المنطقة، لا سيما استمرار الإبادة الجماعية في غزة وحملات الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على دول المنطقة، على أهمية دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية بشأن قضية فلسطين المحتلة، وتعزيز الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية لحماية مصالح العالم الإسلامي ومواجهة التحديات المشتركة.