تأكيد ايراني يمني على تطوير التعاون الاعلامي والعلمي والثقافي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الجانبان في لقاء مشترك بين مرتضى كرمزيان، رئيس منظمة الباسيج الإعلامية، ومحمد بورخوش سعدات، نائب رئيس منظمة الباسيج للشؤون الدولية، وسفير الجمهورية اليمنية في طهران، على توسيع التعاون في مجالات الإعلام والتعليم والبناء والمقاومة.

وفي هذا اللقاء، أعرب کاراموزیان عن امتنانه للشعب اليمني، وقال: أودّ أن أشيد بالصحفيين اليمنيين الذين أظهروا للعالم وحشية الصهاينة؛ وهذه شجاعة إعلامية جديرة بالثناء.

وأضاف، مشيرًا إلى الدور الفعال لمنظمة الباسيج الإعلامية: جمعت منظمة الباسيج الإعلامية حتى الآن ألفي توقيع من نشطاء الإعلام في البلاد دعمًا للصحفيين الشهداء في غزة، وتسعى إلى تقديم شكوى رسمية ضد النظام الصهيوني. أكد رئيس منظمة الباسيج الإعلامية، أن الباسيج يضم عشرين مستوى، قائلاً: نحن مستعدون للتعاون مع اليمن في المجالات التعليمية والإعلامية والمهنية، والاستفادة من قدرات الباسيج العلمية لتطوير مشاريع مشتركة.

وأكد في الختام، مشيرًا إلى استمرارية محور المقاومة، أن المستقبل للمقاومة، وستنتصر الشعوب الحرة على هذا الطريق.

وفي السياق نفسه، أشاد محمد بورخوش سعدات، نائب رئيس منظمة الباسيج للشؤون الدولية، بصمود الشعب اليمني، وقال: باسم الباسيج الإيراني، أتقدم بالشكر والامتنان للشعب والحكومة اليمنية الذين صمدوا في وجه الظلم. نحن مستعدون لأي تعاون ونقل للخبرات في مجالات الطب والإنشاءات والإعلام.

وأضاف: للحرب اليوم شقان: عسكري وإعلامي، ويجب مواجهة العدو الصهيوني بأفضل صورة على كلا الجبهتين.

في الجزء الأخير من اللقاء، شكر سفير الجمهورية اليمنية الوفد الإيراني وتقبل تعازيهم في شهداء الحكومة اليمنية، وقال: كان للعدو ثلاثة أهداف من الهجوم الأخير: إضعاف معنويات الإعلام، وشل الحكومة، ومنعنا من دعم غزة، لكنه لم ينجح في أي منها.

وأضاف: بعد استشهاد أعضاء الحكومة، لم تحدث أي أزمة أمنية، وأصبح الشعب أكثر توحدًا من ذي قبل. ورغم المشاكل الاقتصادية، جمع شعبنا مساعدات مالية وعينية لغزة، واستجابةً للمطالب الشعبية، قاطعت الحكومة 560 سلعة مرتبطة بالشركات الصهيونية وداعميها.

وأضاف السفير اليمني: إن إعلامنا في طليعة المعركة السردية؛ فهو من جهة يكشف الوجه البربري للصهاينة، ومن جهة أخرى يصور شجاعة الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة. وقد لاقت العديد من هذه الإجراءات استحسانًا واسعًا، وحققنا نجاحات ملحوظة.

وفي الختام، رحّب بالتعاون المشترك بين البلدين، وقال: نأمل في بناء علاقات وثيقة بين الباسيج اليمني والباسيج الإيراني، لنستفيد من تجارب إيران القيّمة، لا سيما في مجال الإعلام والتنظيم الشعبي.

وفي ختام اللقاء، أكّد الجانبان على تطوير التعاون الإعلامي والعلمي والثقافي، وتعزيز جبهة المقاومة في مواجهة الحرب الإعلامية للعدو.