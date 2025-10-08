المكتب السياسي لانصار الله: اليمن مستمر في معركة الاسناد لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" توجه بمناسبة حلول الذكرى الثانية لمعركة "طوفان الأقصى" بأسمى آيات التقدير والإجلال للشعب الفلسطيني.

واشار المكتب ان الشعب الفلسطيني هو صاحب التضحيات الكبيرة والصمود الأسطوري ومن يكتب بدمائه وبمقاومته ملحمة الحرية والكرامة.

ووجه المكتب التحية لفصائل الجهاد والمقاومة ممثلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي وسائر الفصائل الفلسطينية المقاومة، و كل جبهات المساندة في محور المقاومة التي ضربت أروع الأمثلة في البطولة وقدّمت خيرة قادتها شهداء في سبيل فلسطين ومقدساتها

واكد ان العملية الجهادية في 7 أكتوبر 2023م كانت ضرورة أخلاقية ووطنية وقومية وإنسانية ورد طبيعي على جرائم الاحتلال، و جاءت في الوقت الذي كان العالم قد أدار ظهره للقضية الفلسطينية ومظلومية أكثر من 2 مليون فلسطيني.

وجدد المكتب السياسي لأنصار الله التأكيد على استمرار اليمن في معركة الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وحذر المكتب السياسي لأنصار الله من المؤامرة الصهيونية الأميركية الجديدة وكلنا ثقة في حكمة فصائل المقاومة وصلابة مواقفها.

واشار المكتب السياسي لأنصار الله إلى ان فصائل المقاومة تتعرض لضغوط هائلة من مختلف الجهات بما فيها تلك التي تذرف دموع التماسيح، واضاف: الجهات التي تذرف دموع التماسيح على دماء الشعب الفلسطيني لم تحرك ساكنا على مدى 24 شهراً من الإبادة.

