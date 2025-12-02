  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٨ م

لجنة الأمن القومي: الرد على أي عدوان سيكون حاسمًا

في اجتماع لجنة الأمن الوطني مع قائد المقر المركزي لخاتم الأنبياء : إذا ما تعرض بلدنا لأي هجوم، فسيكون ردنا حاسمًا ومؤسفًا.

أفادت وكالة مهر للأنباء في بداية هذا الاجتماع، قدّم اللواء عبد اللهي تقريرًا عن الجاهزية القتالية وقدرات القوات المسلحة، بالإضافة إلى تقرير عن عمليات القوات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة، وخاصةً خلال حرب الاثني عشر يومًا والضربات والأضرار التي ألحقتها قواتنا المسلحة بالكيان الصهيوني.

ووفقًا لتصريحات قائد المقر المركزي لخاتم الأنبياء (عليه السلام)، فإن ضعف العدو كبير، وإذا ما تعرض بلدنا لأي هجوم، فسيكون ردنا حاسمًا ومؤسفًا.

كما عبّر أعضاء اللجنة عن آرائهم ووجهات نظرهم في هذا الاجتماع، وأكدوا على الدعم الشامل للقوات المسلحة.

كما ثمن رئيس الهيئة جهود القوات المسلحة والمقر المركزي للرسول الأعظم (ص)، مؤكداً: "نتوقع من القوات المسلحة التصرف بشكل استباقي ورادع في الدفاع عن الوطن ومواجهة التهديدات، والرد بقوة وحزم على شرور العدو".

