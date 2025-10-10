صحة غزة: 17 شهداء و71 جريحا وصلوا المستشفيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أضافت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بداية حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 67,211 شهيدا و169,961 جريحا.

وأكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025، وصلت إلى 13,598 شهيدا و57,849 جريحا.

كما أشارت الوزارة، إلى أن "مراكز توزيع المساعدات" التي توصف بـ"مصائد الموت"، تعرضت مجددًا لهجمات إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن جرح أكثر من 5 مدنيين، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا استهداف مواقع المساعدات إلى 2,615 شهيدا و19,182 جريحا حتى الآن.

وترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 237 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

/انتهى/