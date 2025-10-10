  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٠‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٤:٠٢ م

صحة غزة: 17 شهداء و71 جريحا وصلوا المستشفيات

صحة غزة: 17 شهداء و71 جريحا وصلوا المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، نقل 17 شهيدا فلسطينيا (بينهم شهيدين انتشال)، و71 جريحا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أضافت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بداية حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 67,211 شهيدا و169,961 جريحا.

وأكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025، وصلت إلى 13,598 شهيدا و57,849 جريحا.

كما أشارت الوزارة، إلى أن "مراكز توزيع المساعدات" التي توصف بـ"مصائد الموت"، تعرضت مجددًا لهجمات إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن جرح أكثر من 5 مدنيين، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا استهداف مواقع المساعدات إلى 2,615 شهيدا و19,182 جريحا حتى الآن.

وترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 237 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

/انتهى/

رمز الخبر 1963620
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات