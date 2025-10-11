نائب وزير الزراعة الإيراني يزور باكستان بهدف توسيع التعاون الاقتصادي

أفادت وكالة مهر للأنباء، توجه أعضاء الوفد الإيراني برئاسة أكبر فتحي نائب وزير التخطيط والاقتصاد بوزارة الزراعة إلى إسلام آباد حيث التقوا بوزير الدولة رانا حسين تنوير وملك رشيد أحمد خان وزير الدولة للأمن الغذائي والزراعة في باكستان.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الباكستانية الثانية والعشرين في طهران، حيث تم الاتفاق على أن يتوجه وفد رفيع المستوى من المسؤولين الإيرانيين إلى إسلام آباد لمتابعة الاتفاقيات الثنائية، وخاصة في مجال الزراعة.

تهدف الزيارة التي استمرت يومين إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات التجارية المتبادلة من أجل مستقبل آمن ومستدام. ويبدو أن إيران وباكستان قد توصلتا إلى اتفاقيات إيجابية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على القطاع الزراعي.

ركزت المحادثات بين الجانبين على زيادة صادرات الأرز والذرة واللحوم الحمراء من باكستان إلى إيران.

خلال الزيارة، تم توقيع مذكرات تفاهم بين شركات التجارة الحكومية ودعم الثروة الحيوانية وجمعية مستلزمات الثروة الحيوانية الإيرانية مع شركات القطاع الخاص الباكستانية في مجال شراء اللحوم والذرة والأرز.

/انتهى/