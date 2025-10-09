إیران تستضیف غداً الاجتماع الدولي حول الإجراءات الإنسانیة لمواجهة الکوارث الطبیعیة

وأفادت وکالة مهر للأنباء بأنه سیُقام هذا الاجتماع تحت شعار «معاً، من أجل السلامة والأمن البحری» بمشارکة وفود من باکستان، سریلانکا، الهند، الإمارات، إندونیسیا، الصین حضوریاً، بینما سیشارک ممثلو قطر، میانمار، فرنسا، بنغلادش، والسعودیة عبر الاتصال المرئی.

وقال الأمیرال أبوطالب مطلبی، المتحدث باسم الاجتماع الدولی لفریق العمل الإنسانی لمواجهة الکوارث الطبیعیة (IONS 2025)، إن هذا الاجتماع یُعد من أکبر مؤتمرات القوات البحریة فی العالم، موضحاً أن اجتماع قادة القوات البحریة لدول المحیط الهندی (IONS) بدأ أعماله منذ عام 2008 ویضم 25 عضواً أساسیاً، و9 أعضاء مراقبین، وله ثلاث مجموعات عمل رئیسیة هی: تبادل المعلومات والتعاون (IS&S) و الأمن البحری (MARSEC) ومواجهة الکوارث الطبیعیة والمساعدات الإنسانیة (HADR)

وأشار إلى أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تتولى هذا العام رئاسة مجموعتی العمل الخاصتین بالأمن البحری وبمواجهة الکوارث الطبیعیة والمساعدات الإنسانیة، واعتبر ذلک شرفاً کبیراً للبلاد.

وأوضح مطلبی أن الاجتماع سیُقام على ثلاث مراحل تشمل: جلسة تخصصیة لفریق العمل، وورشة تدریبیة بمشارکة متحدثین محلیین وأجانب، ومسابقات HADR الهادفة إلى تعزیز العلاقات والتعاون الدولی بین الدول الأعضاء، وإبراز الدبلوماسیة الفاعلة والتفاعل البنّاء بین بحریة الجیش الإیرانی والدول المشارکة، فضلاً عن إظهار العزة والاستقلالیة والکفاءة التی تتمتع بها البحریة الإیرانیة فی المجال العسکری.

کما أشار إلى مبادرة بحریة الجیش الإیرانی فی تنظیم مسابقات HADR تحت عنوان مسابقة الإغاثة والإنقاذ، موضحاً أن الفرق المشارکة ستتنافس فی ثلاثة محاور: إنقاذ المصابین فی حادث بحری، وإنعاش المصاب، ونقله إلى أقرب مرکز طبی، وذلک بهدف رفع الجهوزیة البدنیة والقدرات المیدانیة للقوات البحریة فی الدول الأعضاء.

وأضاف أن العام الماضی شهد انعقاد مؤتمر الطب العسکری لفریق العمل ذاته فی جامعة العلوم البحریة فی نوشهر، إلى جانب إجراء مناورات IONS فی إیران، مشیراً إلى أن المؤتمر القادم للطب العسکری سیُعقد الشهر المقبل فی الهند.

وختم الأمیرال مطلبی قائلاً: «إن أحد الأهداف الأساسیة لهذا الاجتماع الدولی هو تبادل المعارف والخبرات فی المجالات البحریة. ونأمل أن تسهم اجتماعات IONS ومشارکة الدول على أوسع نطاق فی ترسیخ الأمن البحری، وتعزیز السلام والاستقرار فی البحار، وتوطید أواصر الصداقة بین الشعوب، مما سیعود بالطمأنینة على شعوب العالم».