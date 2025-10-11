خبير إيراني یستضيف الندوة الإلكترونية الثامنة "همسات الماء"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي في رئاسة الجمهورية، فإنّ "منظمة تنمية التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي"، في إطار برنامج "كونيكت"، ستعقد الندوة الثامنة من سلسلة الندوات الدولية عبر الإنترنت حول المياه (Water Whispers Wednesday Webinars)، بمشاركة الباحث ما بعد الدكتوراه البارز في جامعة برينستون الأمريكية ستيفانو بريزولارا، Stefano Brizzolara.

وستُقام هذه الندوة العلمية تحت عنوان: "اضطراب رايلي-تايلور غير القابل للامتزاج (IRTT) وتأثيراته على التحلل البكتيري في تسربات النفط"، وذلك يوم الأربعاء 15 تشرين الاول/ أكتوبر 2025، عبر الإنترنت.

ويتولّى استضافة وإدارة الجلسة الأستاذ المساعد محمدجواد أستاد ميرزا طهراني، عضو هيئة التدريس في قسم المياه بكلية الهندسة المدنية بجامعة خواجه نصير الدين الطوسي، والمشرف على المختبر البحثي للمياه، وهو من بين الخبراء الإيرانيين النشطين في المنصة الدولية "كونيكت/ connect".

وفي هذه الندوة، سيتناول بريزولارا آليات اضطراب رايلي-تايلور غير القابل للامتزاج (IRTT) في البيئات الطبيعية، مثل تسربات النفط في المحيطات وانتقال الملوثات في المياه الجوفية.

وسيستعرض الباحث، مستندا الى نتائج التجارب المخبرية والمحاكاة العددية المباشرة والنماذج النظرية، كيفية تفتت واجهة التماس بين النفط والماء تحت تأثير هذا الاضطراب.

وتشير نتائجه إلى أن إهمال هذه التأثيرات قد يؤدي إلى تقدير خاطئ لمعدّل التحلل البكتيري بنسبة تصل إلى 400%؛ وهو أمرٌ ذو أهمية كبيرة لفهم ديناميكيات البيئة بشكل أفضل، ولتقليل آثار التلوث النفطي.

ربط النخبة الإيرانية في مسار تطوير العلوم والتكنولوجيا

يُعدّ برنامج "كونيكت" (CONNECT)، الذي أطلقته منظمة تنمية التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي بدعم من معاونية العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي في رئاسة الجمهورية، منصةً للاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية للخبراء الإيرانيين المقيمين خارج إيران.

وقد بدأ هذا البرنامج منذ عام 2015، بهدف تسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات بين النخبة الإيرانية داخل البلاد وخارجها، ونجح حتى الآن في إنشاء شبكة ديناميكية من الباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات العلمية.

ومن خلال تنظيم فعاليات تخصصية وورش عمل وندوات عبر الانترنت مثل "همسات الماء"، يُسهم برنامج "كونيكت" في بناء جسور التعاون التكنولوجي وتعزيز الروابط العلمية بين إيران والمراكز العالمية الرائدة.

يشار الى ان منصة "كونيكت" قد أُطلقت بهدف إقامة جسر تواصلي بين الطلاب والمتخصصين وخريجي الجامعات الإيرانية في الخارج