قائد مقر خاتم الأنبياء: مستعدون لمواجهة أي تهديد

وافادت وكالة مهر للأنباء،انه تفقّد اللواء علي عبداللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام)، الجاهزية القتالية لقاعدة جزر نازعات التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام)، خلال تفقده جميع الوحدات القتالية: "كان الهدف من هذه الزيارة الاطلاع على جاهزية القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، والحمد لله، اتُخذت إجراءات جيدة في مختلف القطاعات على الجزر والسواحل البحرية".

وبعد تقييم جاهزية عناصر القتال المتوازي في هذه القوة، أشار اللواء عبداللهي إلى انها دخلت مرافق وقدرات جديدة وحديثة إلى بحرية الحرس الثوري الإيراني، مما زاد من قدرة القوة مقارنةً بالماضي وزاد من قوة الحرب المتناظرة والمتوازية في هذه القوة.

ووصف قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي جزر نازعات(الجزر الايرانية الثلاث الطنب الصغرى والطنب الكبرى وابوموسى) بأنها أراضي إيرانية، وقال: "الأمن مستتب في جميع جزر وسواحل بلدنا الحبيب إيران، ونشهد أكثر من أي وقت مضى جاهزية الوحدات العملياتية لإرساء الأمن على الحدود المائية والبرية لبلدنا، وخاصة مضيق هرمز ومياه الخليج الفارسي".

ووصف اللواء عبداللهي الموارد البشرية المحفزة والقادرة بأنها سر النجاح والقوة في بحرية الحرس الثوري الإيراني، وقال: "الاستعدادات في حالة ممتازة، وبفضل الموارد البشرية المحفزة والروح المعنوية العالية في القوات المسلحة، أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى، وازدادت القدرات مقارنةً بالماضي".

/انتهى/