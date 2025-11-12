وزیر الصناعة الايراني يعلن عن اعداد وثيقة شاملة لتطوير العلاقات التجارية مع أوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بعد زيارة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني إلى طشقند، عاصمة أوزبكستان، والتي استغرقت ثلاثة أيام، اتُخذت خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف الطموحة للعلاقات التجارية والاقتصادية مع هذا البلد، والتي من المقرر أن يوقعها مسؤولو البلدين قريبًا في شكل وثيقة شاملة.

وأفادت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، بأن السيد محمد أتابك، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، أجرى مفاوضات ومشاورات مع جمشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء أوزبكستان، في اليوم الأخير من زيارته إلى أوزبكستان. في هذا الاجتماع، الذي حضره أيضًا أعضاء من وفدي الخبراء من كلا البلدين، توصل أتابك وخوجاييف إلى اتفاق بشأن محتوى اتفاقية تعاون جديدة من المقرر توقيعها قريبًا.

كما التقى أتابك بوزراء التعدين والاستثمار والتجارة في أوزبكستان، وناقش سبل تذليل العقبات ورسم خارطة طريق للتعاون متوسط وطويل الأجل بين طهران وطشقند، بما يتماشى مع الإرادة الجادة لكبار المسؤولين في البلدين.

وكانت زيارة عدد من الشركات الصناعية الكبرى وحديقة طشقند التكنولوجية والتحدث مع كبار مديريها من الخطط الأخرى لزيارة الوزير اتابك إلى أوزبكستان.

