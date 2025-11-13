  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/١١‏/٢٠٢٥، ٩:٤٦ ص

عقوبات أمريكية جديدة على إيران

زعم موقع وزارة الخزانة الأمريكية: "يستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 32 فردًا وكيانًا في إيران والإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، ممن يدعمون إنتاج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء وفقًا للموقع، زعم جون كي هيرلي، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "في جميع أنحاء العالم، تستخدم إيران الأنظمة المالية لشراء مكونات لبرامج أسلحتها النووية والتقليدية! بتوجيه من الرئيس ترامب، نمارس أقصى قدر من الضغط على إيران لإنهاء تهديد طهران النووي".

ويأتي هذا الادعاء من واشنطن على الرغم من تأكيد إيران مرارًا وتكرارًا أن برنامج طهران للصواريخ والطائرات المسيرة دفاعي بحت وأن برنامجها النووي سلمي.

وهذا على الرغم من حقيقة أنه في الأشهر الأخيرة، وفي خضم المشاورات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، قامت الولايات المتحدة والصهاينة المحتلين، في عمل يتعارض مع كل المواثيق الدولية، بغزو إيران.

