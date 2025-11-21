قائد الثورة الإسلامية يبعث برسالة إلى الرياضية الإيرانية "فرشته حسن زاده"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجهت فرشته حسن زاده، ممثلة فريق المواي تاي الإيراني للسيدات في فئة وزن 45-50 كجم، منافستها المغربية في نهائي منافسات المواي تاي ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وأنهت مسيرتها الرياضية بفوزها بالميدالية الفضية.

وبعد فوزها بالميدالية الفضية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، صرّحت حسن زاده أنها كانت تودّ إهداء ميداليتها الذهبية (إن حصلت عليها) لقائد الثورة الإسلامية لكنها ستُهدي ميداليتها التي حصلت عليها له بالتأكيد.

لكن قائد الثورة الإسلامية كتب إلى فرشته حسن زاده يقول: "تحياتي وشكري لك.. إن تصميمك وجهدك وإيمانك وثقتك بنفسك أفضل من الذهب يا ابنتي".

