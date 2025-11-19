سفير كوريا الجنوبية: مستعدون للتعاون في مشاريع المياه والصرف الصحي في سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد كيم جون بيو، خلال اجتماعه مع مسؤولي سيستان وبلوشستان في زاهدان مساء الثلاثاء، استعداد سيول لتطوير التعاون المشترك في مجالات المياه والزراعة والبرامج الإنسانية في هذه المحافظة.

واعتبر تشغيل محطة "كهك" لمعالجة مياه الصرف الصحي الريفية في قضاء زهك إجراءً فعّالاً للحد من آثار الجفاف وتعزيز الاقتصاد الإقليمي، مضيفًا: "إنّ خطة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من هذه المحطة في ظلّ ظروف الجفاف الشديد في سيستان وبلوشستان يمكن أن تُغطّي جزءًا من احتياجات المنطقة".

في إشارة إلى الجفاف المستمر في هذه المنطقة، صرح سفير كوريا الجنوبية لدى إيران قائلاً: إن سيستان وبلوشستان من بين المحافظات التي تتطلب تدابير عاجلة واستثمارات مستهدفة للحفاظ على السكان والمرونة الاقتصادية وإدارة الموارد المائية.

وأشار إلى تاريخ تعاون كوريا الجنوبية مع سيستان وبلوشستان، وقال: إن اهتمام سيول بالمجالات الإنسانية بما في ذلك المياه والزراعة والرعاية الاجتماعية ومكافحة الكوارث الطبيعية ودعم الأطفال كان دائمًا جادًا.

وأضاف كيم جون بيو: كانت زيارتي إلى سيستان وبلوشستان فرصة لاتخاذ الخطوة الأولى في تعاون جديد في هذه المحافظة. ونأمل أن تؤدي هذه العملية إلى شراكة مستدامة وطويلة الأمد وأن يتم تشكيل أفضل نموذج للتعاون فيها.

واعتبر اقتراح مشروع الصرف الصحي في مدينة زهك مناسبًا وقابلًا للمتابعة، وأعرب عن أمله في أن يتسنى قريبًا زيارة هذه المنطقة وتحديد مجال جديد للتعاون.

