توغل صهيوني جديد في محافظة القنيطرة جنوب سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنّ القوات الإسرائيلية واصلت، الأربعاء، عملياتها داخل الأراضي السورية، عبر تنفيذ توغّل جديد في بلدة بُريقة بريف القنيطرة الجنوبي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضحت الوكالة أن قوة صهيونية تضم سيارة من طراز "هايلكس" وآلية "فان" دخلت البلدة بشكل غير شرعي.

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة خروقات مماثلة خلال اليوم السابق، حيث توغلت قوات إسرائيلية في بلدة "رويحينة" بريف القنيطرة الأوسط، وفي حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف منطقة "حرش تل أحمر" الشرقي بالقنيطرة.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من دمشق بخصوص هذه التوغلات أو نتائجها، إلا أن الحكومة السورية دأبت على إدانة ما تقول إنها اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادتها، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، والتي كانت تل أبيب قد أعلنت انهيارها عقب سقوط نظام السابق لبشار الأسد أواخر عام 2024.

یاسر المصری

