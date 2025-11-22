وزير الأمن: نقل الوثائق الصهيونية إلى إيران دليل على قوة الاستخبارات الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء قال الخطيب أعلنوا مؤخرًا عن اعتقال ضابط في القوات الجوية بتهمة التجسس، ونقل وثائقهم المتعلقة بالطاقة النووية ووثائق سرية قيّمة إلى البلاد، مما أظهر قدرة ونفوذ البلاد وأجهزتها العسكرية والاستخباراتية والأمنية.

هذا وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اعتقال شاب صهيوني، كان، بحسب الصحيفة، على تواصل مع عميل استخبارات إيراني، وأرسل له مقاطع فيديو من قرب منزله، ومحطة حافلات، ومركز تسوق في جنوب فلسطين المحتلة.

كما زعمت مصادر إسرائيلية أن الجندي الإسرائيلي أرسل للإيراني صورة لبطاقة هويته العسكرية، وزوده بمعلومات عن القاعدة التي كان يخدم فيها.

والمذكور خدم في إحدى أكثر القواعد العسكرية الإسرائيلية حساسية في "حتساريم"، مما زاد من المخاوف بشأن النفوذ الإيراني الواسع بين الصهاينة.

