٢٤‏/١١‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٤ م

الكشف عن معلومات عن 10 صهاينة في قطاع الطيران

نشرت مجموعة حنظلة قائمة جديدة تضم أبرز المطلوبين لديها، مع مكافأة قدرها 10,000 دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن أماكن تواجدهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدرت مجموعة حنظلة بيانًا أعلنت فيه أنها كشفت عن قائمة تضم شخصيات بارزة في قطاعات الدفاع والطيران والتكنولوجيا الإسرائيلية، وأنها حددت هوية هؤلاء الأفراد كأهداف عملياتية.

وُضعت مكافأة نقدية قدرها 10,000 دولار أمريكي لكل فرد في القائمة مقابل تقديم معلومات موثوقة عن مكان وجود هؤلاء الأفراد.

أسماء المطلوبين:

Shimi Ovadya

Ran Naveh

Shalev Yarden

Jacob Nathan

Ilya Belitsky

Gershon (Gershy) Ben-Arie

Evyatar Chapnik

Avichai Simchon

Amir Ianko

