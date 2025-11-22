ولايتي: متانة العلاقات الايرانية العراقية ستكون مصدر أمل للعالم الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف علي أكبر ولايتي، في لقاءٍ مع السيد محسن الحكيم، المستشار الأول للسيد عمار الحكيم ونائب رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، اليوم السبت: إن العلاقات بين إيران والعراق متينة وتاريخية وعميقة الجذور ومتواصلة، وتزداد قوةً يومًا بعد يوم، وستكون مصدر أملٍ للعالم الإسلامي.

وفي هذا اللقاء، شرح الحكيم أيضًا آخر التطورات في العراق بعد الانتخابات الأخيرة، واعتبر الحماسةَ والحضورَ غير المسبوقَين للشعب في الانتخابات رغم مؤامرات الأعداء إنجازًا كبيرًا للعراق.

كما شكر ولايتي على رسالته بشأن الانتخابات العراقية، معتبرًا أنها تضمنت نقاطًا بالغة الأهمية.