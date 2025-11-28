  1. إيران
  2. الثقافة
٢٨‏/١١‏/٢٠٢٥، ٨:١٦ م

المخرج الايراني "مجيد مجيدي" يفوز بجائزة خاصة في مهرجان أوراسيا السينمائي

منحت الدورة الأولى لمهرجان أوراسيا السينمائي الدولي الجائزة الخاصة لمساهمته القيمة في السينما العالمية للمخرج الإيراني المعروف "مجيد مجيدي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حفل الختام الذي أقيم مساء الخميس بحضور أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة الروسية، وفلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، وكاظم جلالي، السفير الإيراني في موسكو، كرّم نيكيتا ميخالكوف، مؤسس أكاديمية السينما الأوراسية، أعمال مجيد مجيدي، وقدّم له جائزة المهرجان الخاصة وجائزة "الفراشة المضيئة" للمخرج الايراني المتميز.

وفي كلمته عند استلامه الجائزة، أكد مجيدي أنه أولى اهتمامًا خاصًا بالأطفال والناشئة في معظم أعماله، وحيا ذكرى أطفال غزة المظلومين، وتمنى لجميع الأطفال الذين عانوا من ويلات الحرب، وخاصة أطفال غزة، عالمًا يسوده السلام والهدوء.

وقبل تسليم الجائزة، عُرضت في القاعة صور من أعمال مجيدي السينمائية، وخاصة فيلم "محمد (صلى الله عليه وآله)"، على أنغام الموسيقى الإيرانية، ووقف الجمهور تصفيقًا حارًا لعدة دقائق تقديرًا للمخرج الايراني.

وفي هذا الحفل، مُنحت الجائزة الرئيسية ودرع أفضل فيلم في المهرجان الدولي، بقيمة مليون دولار، لفيلم "ضد التيار" للمخرج الصيني شو تشنغ.

