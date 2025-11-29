إيران تشارك في برنامج تدريب بريكس 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيشارك قسم الشؤون الدولية في مركز الملكية الفكرية التابع للمنظمة الوطنية لتسجيل العقارات، إلى جانب خبراء في مجالات متخصصة مثل براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية، في برنامج تدريب بريكس 2025.

سيُعقد هذا الحدث المهم، الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة المتخصصة وتبادل الخبرات وصياغة استراتيجيات تعاون متعدد الأطراف بين الأعضاء، عبر الإنترنت في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2025، وتستضيفه البرازيل، بمشاركة ممثلين عن المراكز الوطنية للملكية الفكرية في الدول الأعضاء في بريكس.

خلال هذا البرنامج، سيتم مناقشة وتدريس مواضيع مثل الأساليب الجديدة لتصنيف الاختراعات، والمعايير الدولية لتسجيل وتبادل المعلومات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية دراسة وتسجيل براءات الاختراع، والأدلة الجديدة في مجال فحص الاختراعات الطبية، والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالعلامات التجارية والعلامات التجارية، بالإضافة إلى تحديث إرشادات التصميم الصناعي.

سبق أن شارك مركز الملكية الفكرية بفعالية في قمة مراكز الملكية الفكرية لدول بريكس (HIPO)، التي عُقدت يومي 22 و23 سبتمبر 2025 في ريو دي جانيرو واستضافتها البرازيل. خلال هذه القمة، أصدر قسم الشؤون الدولية في المركز بيانًا رسميًا، وقدّم هيكل ومهام مركز الملكية الفكرية، وأشار إلى التدابير الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية في تعزيز حوكمة الملكية الفكرية العالمية، والمشاركة في اللجان المتخصصة التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وتعزيز التفاعلات متعددة الأطراف. كما تم التأكيد على أداء إيران في مؤشرات الابتكار العالمية، بما في ذلك احتلالها المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في تسجيل براءات الاختراع المحلية والمرتبة الثانية عالميًا في تسجيل العلامات التجارية، كرمزٍ للمنظومة الإبداعية الديناميكية في البلاد.

يُعدّ هذا الحضور المستمر دليلًا واضحًا على الالتزام طويل الأمد لمركز الملكية الفكرية الإيراني بمبادئ دبلوماسية الملكية الفكرية، وتعزيز أسس التنمية المستدامة، وتعزيز التفاعلات البناءة على الساحة الدولية. ويعزز استمرار هذه الشراكات مكانة جمهورية إيران الإسلامية بين دول مجموعة بريكس، ويؤكد دورها الفاعل في تشكيل التعاون متعدد الأطراف.

/انتهى/