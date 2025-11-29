قائد الجيش الإيراني: مستعدون لردٍّ ساحق على العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صباح اليوم، وخلال مراسم إزاحة الستار عن سفينة "كردستان" ضمها الى سلاح البحرية، قال اللواء حاتمي: إن سلاح البحرية، بعزيمته الفولاذية، لن يدخر جهدًا في الدفاع عن البلاد وضمان أمن الأمة الإيرانية.

وأكد قائد الجيش: أن قوة إيران هي العامل الحاسم في ضمان أمن إيران والمنطقة، وأن ممارسات الكيان الصهيوني تُزعزع التقارب بين دول المنطقة.

وأضاف: لقد أثبتت أحداث العامين الماضيين في المنطقة للجميع أي طرف يُزعزع أمنها.

واختتم اللواء حاتمي حديثه قائلاً: لن ننتظر هجوم العدو فحسب، بل نحن مستعدون لأي ردٍّ حاسم وساحق في أي لحظة تتطلبها مصالحنا الوطنية.

/انتهى/