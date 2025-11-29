  1. إيران
  2. السياسة
٢٩‏/١١‏/٢٠٢٥، ١١:٥١ ص

قائد الجيش الإيراني: مستعدون لردٍّ ساحق على العدو

قائد الجيش الإيراني: مستعدون لردٍّ ساحق على العدو

أكد اللواء أمير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لردٍّ ساحق على العدو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صباح اليوم، وخلال مراسم إزاحة الستار عن سفينة "كردستان" ضمها الى سلاح البحرية، قال اللواء حاتمي: إن سلاح البحرية، بعزيمته الفولاذية، لن يدخر جهدًا في الدفاع عن البلاد وضمان أمن الأمة الإيرانية.

وأكد قائد الجيش: أن قوة إيران هي العامل الحاسم في ضمان أمن إيران والمنطقة، وأن ممارسات الكيان الصهيوني تُزعزع التقارب بين دول المنطقة.

وأضاف: لقد أثبتت أحداث العامين الماضيين في المنطقة للجميع أي طرف يُزعزع أمنها.

واختتم اللواء حاتمي حديثه قائلاً: لن ننتظر هجوم العدو فحسب، بل نحن مستعدون لأي ردٍّ حاسم وساحق في أي لحظة تتطلبها مصالحنا الوطنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1965537
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات