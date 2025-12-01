الخوف يجتاح الصهاينة بعد خطاب "نعيم قاسم" الأخير

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "معا"، أنه بعد الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله في لبنان، الذي أعلن فيه أن الحزب سيرد على جريمة اغتيال الشهيد هيثم الطباطبائي في الوقت المناسب، أصدر تقريراً أكد فيه أن حزب الله يسعى للانتقام ويدرس خيارات متعددة.

ويشير التقرير إلى أن أحد خيارات حزب الله هو تنفيذ عمليات ضد الكيان الصهيوني من خلال قوات أنصار الله اليمنية، لأن الطباطبائي كان ناشطاً في هذا البلد لمدة 9 سنوات وعزز قوات أنصار الله، خاصة وأن اليمنيين يميلون بشدة إلى قتال الكيان الصهيوني.

ويؤكد التقرير أيضاً أن حزب الله في لبنان يخطط للرد على هذا الاغتيال لامحالة.

وأكد نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله في لبنان، في خطابه الأخير، أن الحزب يحتفظ بحق الرد على جريمة اغتيال الكيان الصهيوني للشهيد هيثم الطباطبائي، وسيحدد توقيت ذلك.

