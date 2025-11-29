رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان: إيران لن تتراجع عن حقوقها القانونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قرار مجلس المحافظين ضد بلادنا بأنه نتيجة لعدم استقلالية الوكالة الدولية والحكومات الغربية، وقال: على الأطراف الغربية أن تعلم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع عن حقوقها القانونية والمشروعة بتكثيف الضغوط والقرارات الموجهة.

وصرّح إبراهيم عزيزي، ان مصالح جمهورية إيران الإسلامية استراتيجية، والقرارات التي تتخذها البلاد ليست مؤقتة، بل تُتخذ استراتيجيًا بناءً على سياسات راسخة في قضايا مثل الملف النووي.

وذكّر ممثل أهالي شيراز في مجلس الشورى الإسلامي بقرار مجلس المحافظين الأخير ضد جمهورية إيران الإسلامية، قائلاً: "إن الدول الأوروبية ليس لديها أي إجراء سوى إصدار قرار. بل إنها تتحرك فقط تحت وصاية الولايات المتحدة، التي تفتقر للأسف إلى الاستقلال السياسي، وهي ليست جديدة".

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الأطراف المعارضة في القضية النووية قد تغيرت، مذكّرًا: لقد تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية للهجوم في حرب الاثني عشر يومًا، وتعرض أمن البلاد للتهديد، وفي ظل هذه الظروف، سنتخذ بالتأكيد نهجًا حازمًا ومبنيًا على الاستقلال الوطني ضد الطرف المعارض.

وبخصوص موقف مجلس الشورى الإسلامي من مسألة انسحاب إيران المحتمل من معاهدة حظر الانتشار النووي، ذكّر عزيزي قائلاً: إن المجلس قد أعد خططًا في هذا الصدد، والتي ستخضع، وفقًا للظروف، لعملية الموافقة والتصديق القانونية.

وفي إشارة إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب، الذي يزعم أن إيران تسعى إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، أشار إلى أنه لا ينبغي توقع أي شيء أكثر من ذلك من شخص واهم وكاذب.

