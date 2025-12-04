حماس: قصف خيام النازحين بخانيونس جريمة حرب وتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في تصريحٍ صادر عنها مساء الأربعاء: إن ما قام به جيش الاحتلال الصهيوني المجرم من عدوان همجي وقصف غاشم على خيام النازحين وبالقرب من المستشفى الكويتي في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وارتقاء شهداء وجرحى بينهم أطفال، هي جريمة حرب موصوفة، واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته.



وحمّلت حماس في بيان صادر عنها وصل المركز الفلسطيني للإعلام، الاحتلال الصهيوني المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، ونطالب الوسطاء والدول الضامنة بضرورة لجم الاحتلال الفاشي عن الاستمرار في جرائمه، وعدم السماح لمجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة في التهرب من موجبات الاتفاق، وفي مقدمتها وقف عمليات القصف ضد المدنيين والمناطق السكنية، وخيام النازحين.



واستُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيمة نازحين غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفاد مراسلنا بأن القصف أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء، بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة عشرة مواطنين آخرين، عقب استهداف الخيمة القريبة من المستشفى الكويتي غربي خانيونس.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار المعلن بين حركة حماس و”إسرائيل”، والذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر عمليات قصف وإطلاق نار متكررة، ونسف منازل المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة.



/انتهى/