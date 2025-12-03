سفير جمهورية أرمينيا يلتقي السفير الايراني الجديد لدى يريفان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف "غريغور هاكوبيان"، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية أرمينيا لدى إيران، "خليل شيرغلامي"، السفير فوق العادة والمفوض الجديد لجمهورية إيران الإسلامية في يريفان، في مقر السفارة.

وخلال اللقاء، هنأ هاكوبيان السفير الإيراني الجديد بمناسبة توليه منصبه، وتمنى له التوفيق في مهمته الدبلوماسية في أرمينيا.

وخلال اللقاء، نوقشت القضايا الراهنة على جدول أعمال العلاقات بين يريفان وطهران، ومختلف مجالات التعاون، والبرامج المشتركة المستقبلية بين البلدين، وأكد الجانبان استعدادهما لتعزيز العلاقات الثنائية.

