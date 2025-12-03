  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٥١ م

سفير جمهورية أرمينيا يلتقي السفير الايراني الجديد لدى يريفان

سفير جمهورية أرمينيا يلتقي السفير الايراني الجديد لدى يريفان

 التقى سفير جمهورية أرمينيا لدى إيران، غريغور هاكوبيان، بالسفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية في يريفان، وأجرى محادثات معه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف "غريغور هاكوبيان"، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية أرمينيا لدى إيران، "خليل شيرغلامي"، السفير فوق العادة والمفوض الجديد لجمهورية إيران الإسلامية في يريفان، في مقر السفارة.

وخلال اللقاء، هنأ هاكوبيان السفير الإيراني الجديد بمناسبة توليه منصبه، وتمنى له التوفيق في مهمته الدبلوماسية في أرمينيا.

وخلال اللقاء، نوقشت القضايا الراهنة على جدول أعمال العلاقات بين يريفان وطهران، ومختلف مجالات التعاون، والبرامج المشتركة المستقبلية بين البلدين، وأكد الجانبان استعدادهما لتعزيز العلاقات الثنائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1965722

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات