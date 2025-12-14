  1. الدولية
١٤‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١:٢٩ م

تدمير مقر قيادة تابع لوزارة الدفاع الأوكرانية

تدمير مقر قيادة تابع لوزارة الدفاع الأوكرانية

أفادت مصادر أمنية في روسيا بتدمير مقر قيادة استخباراتية تابع لوزارة الدفاع الأوكرانية في منطقة تشيرنيغوف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة سبوتنيك، أن مصادر أمنية روسية أعلنت نجاح القوات الروسية في استهداف مركز قيادة استخباراتي تابع للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيغوف.

وأوضحت المصادر أن القوات الروسية، باستخدام طائرة مسيرة، نجحت في استهداف مركز القيادة الاستخباراتية التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية في المنطقة المذكورة.

كما ذكر مصدر أمني روسي أن وضع القوات الأوكرانية على محور خاركوف متدهور للغاية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضاً أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت وأسقطت 235 طائرة مسيرة أوكرانية ليلة أمس.

