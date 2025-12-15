حريق في مستودع للمعدات الإلكترونية في دولات آباد؛ 8 جرحى حتى الآن

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح "علي رضا زمانبور،" في مقابلة مع الوكالة، قائلاً: "صباح يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، في تمام الساعة 9:47 صباحاً، ورد بلاغ إلى مركز قيادة عمليات الطوارئ في محافظة أصفهان يفيد باندلاع حريق في مستودع للمعدات الإلكترونية يقع في مجمع دولت آباد الصناعي".

وأضاف: "نظراً لخطورة الحادث، والإعلان الأولي عن احتمال وجود ثمانية مصابين، تم إرسال أربع سيارات إسعاف (115) وحافلة إسعاف على الفور إلى موقع الحادث من أقرب قواعد العمليات".

وصرح رئيس قسم الطوارئ ما قبل المستشفى في محافظة أصفهان: "تتواجد فرق عمليات الطوارئ حالياً في موقع الحادث، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تأمين الموقع، وتقييم حالة المصابين، وتقديم خدمات الإسعافات الأولية".

وفي إشارة إلى التنسيق مع جهات الإغاثة الأخرى، أوضح زمانبور: "إن قسم الطوارئ في محافظة أصفهان على أهبة الاستعداد لزيادة قدراته الإنقاذية وفقاً لظروف الحادث، وستستمر جميع الخدمات الضرورية في الموقع حتى نهاية العملية".

وأكد قائلاً: ستُقدّم إدارة الطوارئ بالمحافظة معلومات إضافية حول العدد النهائي للمصابين وحالتهم الصحية بعد انتهاء العملية واستلام التقارير النهائية.

