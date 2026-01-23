غضب الصهاينة من دعم دول المنطقة لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أعلن جوناثان غرينبلات، المدير العام لرابطة مكافحة التشهير (وهي تحالف تشكّل لمكافحة معاداة الصهيونية ونشر جرائم الكيان الصهيوني)، في مقابلة مع موقع "واي نت" الإخباري العبري، أنه (على الرغم من كل الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، لم يكن هناك أي رد فعل من شعوب العالم ضدها، ولم نشهد حتى أدنى بوادر احتجاجات أو أنشطة معادية لإسرائيل أو لإيران خلال الحرب على غزة في الأسابيع الأخيرة.

وأقرّ بأن إيران، على الرغم من كونها في طليعة هذه الحركة منذ فترة طويلة، فقد انضمت قطر وعدد كبير من دول العالم الأخرى إلى الحركة (المناهضة للصهيونية).

/انتهى/