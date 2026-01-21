عراقجي: ايران سترد بحزم على اي عدوان جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عراقجي في مقال نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال": ان الاحتجاجات السلمية للشعب الايراني تم جرها نحو العنف بعد عدة من انطلاقها مع دخول عناصر ارهابية داخلية وخاجية على الخط.

واوضح بان قطع الانترنت كان ضروريا للسيطرة على الامور خلال اعمال الشغب ، وقال: ان الاتصالات تعود الى حالتها الطبيعية تدريجيا.واشار عراقجي الى انه خلال الاعمال الارهابية جرى استهداف رجال الشرطة والمدنيين وتم تخريب البنية التحتية والمستشفيات والاماكن العامة.

واضاف: ان الحياة عادت الى طبيعتها في البلاد. واشار وزير الخارجية الايراني الى تدخلات ترامب في شؤون ايران الداخلية وقال: ان تهديد طهران من قبل ترامب بهدف جر اميركا الى حرب اخرى لصالح "اسرائيل" ادى الى اراقة الكثير من الدماء، وكانت اشارة وزير الخارجية الاميركي السابق مايك بومبيو حول نفوذ الموساد في ايران مثالا لهذه العملية.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: ان ايران تفضل السلام على الحرب دوما وكانت جاهزة لاتفاق عادل وان اجراءات اميركا العدائية، من العقوبات حتى الهجوم العسكري، قد فشلت.واكد عراقجي بان اي هجوم جديد على ايران سيواجه برد حازم وقال: ان نهج اميركا يجب ان يتغير وعليها التعامل مع ايران على اساس الاحترام المتبادل.

