اعتقال 148 من قادة أعمال الشغب وعناصر مرتبطة بالكيان الصهيوني وقناة "اينترنشنال" الارهابية في همدان

وأفلدت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت مديرية الاستخبارات العامة في همدان: تم التعرف على 148 من العناصر الرئيسية وقادة أعمال الشغب، المرتبطين بالكيان الصهيوني وقناة "اينترنشنال" الارهابية، بالإضافة إلى فرق تصنيع وتوزيع القنابل اليدوية وزجاجات المولوتوف، واعتقالهم.

وأضافت: أُلقي القبض على أحد العناصر الإرهابية، الذي دخل همدان من المحافظة المجاورة بنية التخريب وفرّ بعد ان قتل قوة حافظ الامن، في عملية استخباراتية مشتركة وبالتعاون مع الأهالي، في إحدى مدن محافظة طهران.

وتابعت: يمتلك هذا الشخص سجلاً جنائياً خطيراً، بما في ذلك الخطف والاعتداء العمد. كما تم التعرف على عناصر الهجوم على مقر قوات الباسيج في همدان والهجوم الجبان على أحد المارة المسنين في نهاوند، واعتقالهم.

واوضحت: في سياق المواجهة المستمرة مع مؤيدي أعمال الشغب، تم تحديد فريقين يقومان بتصنيع وتوزيع زجاجات المولوتوف، وأُلقي القبض على خمسة أشخاص. كما تم ضبط كمية كبيرة من الزجاجات الجاهزة ومعدات التصنيع بحوزة هذين الفريقين، ومصادرتها.

وختمت بقولها: فيما يلي، ألقت قوات جنود الإمام الزمان المجهولين (عليه السلام) القبض على:

🔸ثلاثة فرق، كل فريق مكون من أربعة أفراد، بتهمة تخريب الممتلكات العامة والشعبية

🔸مواطنان أجنبيان

🔸عميل مرتبط بالكيان الصهيوني

🔸فريق تابع لقناة " اينترنشنال" الارهابية.

