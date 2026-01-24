ممثلو قائد الثورة الإسلامية يزورون جرحى الأحداث الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن 13 وفدًا في طهران، مثلوا قائد الثورة الإسلامية، قاموا بزيارة منازل المصابين المكرمين وعائلاتهم لتقديم التحية والتقدير لصبرهم وتضحياتهم.

كما زار بعض هذه الوفود المصابين في المستشفيات، بمن فيهم جرحى أعمال الغشب والعمليات الإرهابية الأخيرة.

وخلال اللقاءات، اطلع ممثلو قائد الثورة الإسلامية على هموم المصابين وظروف حياتهم وعلاجهم، معربين عن تقديرهم لصبرهم وتضحياتهم الكبيرة.

وترأس الوفود المرسلة كل من حجج الإسلام والمسلمين: محسن قمي، محمد حسن رحيميان، سيد محمد حسن أبوترابي فرد، محمد جواد علي أكبري، سيد رمضان موسوي مقدم، سيد علي قاضي عسكر، علي شيرازي، عباس علي اختري، محمد قمي، سيد رضا تقوي، عبد الله حاجي صادقي، عباس محمد حسني، وسيد أحمد موسوي، رئيس مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين.

كما قام ممثلو ولي الفقيه في المحافظات، نيابة عن قائد الثورة، بزيارة منازل عدد من الجرحى.

