إيران: قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سياسي ومرفوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بيانًا أعلنت فيه: تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ونتائجها المزعومة عملًا سياسيًا واضحًا، خالٍ تمامًا من أي اهتمام حقيقي بحقوق الإنسان، وترفضه رفضًا قاطعًا.

وأضاف البيان: لم يكن مُبادرو هذا العمل مهتمين بصدق بحقوق الشعب الإيراني، وإلا لما فرضوا عقوبات لا إنسانية تنتهك الحقوق الأساسية انتهاكًا صارخًا، وتجاهلوا الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الإسرائيلي، والتي وُصفت بأنها "عمل قذر"، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 5000 إيراني.

وأكد وفد بلادنا: أن إيران تمتلك آليات مساءلة وطنية قوية ومستقلة وفعّالة، ولذلك ترفض أي ذريعة للتدخل الخارجي ذي الدوافع السياسية. وبناءً على توجيهات الرئيس بزشكيان، يجري تحقيق شامل لتحديد جذور التطورات الأخيرة.

واختتم البيان: سيتم التعامل مع جميع قضايا المحتجزين بعدل وإنصاف ورحمة. حقوق المواطنين الإيرانيين مكفولة حصراً من خلال إجراءات قانونية مستقلة تستند إلى السيادة الوطنية. وفي ختام الجلسة الاستثنائية التي عُقدت يوم الجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في خطوة سياسية متسرعة وغير مدروسة، قراراً بشأن إيران اقترحته كل من أيسلندا وألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدوفا والمملكة المتحدة.

/انتهى/