  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١٠:٣٢ ص

مسؤول إيراني رفيع المستوى: جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات

أعلن مسؤول إيراني أن الجيش سيكون مستعداً لأي إجراء محتمل في حال قيام الولايات المتحدة بمغامرة ضد إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، قول مسؤول إيراني رفيع المستوى: "جيشنا على أهبة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، لكننا نأمل ألا يؤدي تعزيز القوات [من جانب الولايات المتحدة] إلى مواجهة حقيقية".

وأضاف المسؤول الإيراني، الذي لم يُكشف عن اسمه: "نعتبر أي هجوم أمريكي محتمل تهديداً وجودياً لبلادنا".

وحذر الأمريكيين والكيان الصهيوني من هذه المغامرة، قائلاً: "إن انهيار إيران سيؤدي مباشرة إلى انهيار المنطقة، وهو ما تسعى إليه إسرائيل أيضاً".

وأضاف المسؤول الإيراني: "وضعنا أفضل بكثير مما كان عليه خلال حرب الأيام الاثني عشر، ولن يكون هناك دور لعنصر المفاجأة".

ونقلت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن المسؤول الإيراني قوله: "من بين القضايا المطروحة للنقاش استئناف المفاوضات النووية".

رمز الخبر 1967644
یاسر المصری

