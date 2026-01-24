مسؤول إيراني رفيع المستوى: جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، قول مسؤول إيراني رفيع المستوى: "جيشنا على أهبة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، لكننا نأمل ألا يؤدي تعزيز القوات [من جانب الولايات المتحدة] إلى مواجهة حقيقية".

وأضاف المسؤول الإيراني، الذي لم يُكشف عن اسمه: "نعتبر أي هجوم أمريكي محتمل تهديداً وجودياً لبلادنا".

وحذر الأمريكيين والكيان الصهيوني من هذه المغامرة، قائلاً: "إن انهيار إيران سيؤدي مباشرة إلى انهيار المنطقة، وهو ما تسعى إليه إسرائيل أيضاً".

وأضاف المسؤول الإيراني: "وضعنا أفضل بكثير مما كان عليه خلال حرب الأيام الاثني عشر، ولن يكون هناك دور لعنصر المفاجأة".

ونقلت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن المسؤول الإيراني قوله: "من بين القضايا المطروحة للنقاش استئناف المفاوضات النووية".

